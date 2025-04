Mit Jasper Kühn haben die Westsachsen gleichzeitig den ersten Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Der 22-jährige Keeper wechselt vom Ligarivalen Hertha Zehlendorf zu den Westsachsen und erhält einen Zweijahresvertrag. "Wenn wir die Möglichkeit haben, einen U23-Torhüter zu verpflichten, der aktuell bereits in der Liga spielt, in dem wir großes Entwicklungspotenzial sehen und der eine sehr gute fußballerische Ausbildung bei Hertha BSC genossen hat, finde ich, dass der FSV Zwickau für ihn der nächste richtige Schritt in seiner Karriere ist", erklärte Sportdirektor Robin Lenk.

Bildrechte: FSV Zwickau