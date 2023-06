Klotzkowsky verhandelt über Kredit und Stadionmiete

Die Gefahr einer Insolvenz drohe. Dieses Szenario wolle man aber unbedingt verhindern, so Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky. Als erste Schritte habe man mit der Hausbank der Zwickauer über einen Sofortkredit verhandelt, um über 500.000 Euro kurzfristig zu verfügen. Immerhin, so Klotzkowsky, habe man bereits Sponsorenverträge von 1,3 Millionen Euro für die Regionalliga-Saison abgeschlossen. Mit der Stadt ist der Verein zudem in Verhandlungen, um die Stadionmiete zu drücken. Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Zwickauer Fans sollen Verein retten

Eine wichtige Rolle, so die Verantwortlichen des FSV, komme aber auch den Fans zu. Unter dem Motto: “Wenn hier einer investiert, dann sind Wir das!” werden die Anhänger des Vereins aufgerufen, Dauerkarten zu erstehen. Am Dienstag kamen bereits über 400 zusammen. Ziel der Dauerkartenaktion ist, dass etwa 300.000 Euro eingenommen werden. Eine neue Crowdfunding-Aktion soll eine weitere möglichst sechsstellige Summe in die leeren Kassen spülen. Fans sind wichtiger Baustein - der FSV Zwickau braucht viele Dauerkarten, um Löcher zu stopfen. Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Yannik Voigt bleibt - Trainer-Suche auf Zielgeraden

Da auch im sportlichen Bereich noch enorm viele Baustellen sind, wurde der Trainingsstart um eine Woche verschoben. Immerhin verlängerte am Dienstag mit Yannic Voigt ein Stammspieler der vergangenen Saison seinen Vertrag um zwei Jahre. Voigt ist nach Davy Frick und Mike Könnecke der dritte Spieler aus dem Kader der vergangenen Saison, der dem Verein erhalten bleibt. Und es fehlt noch ein Trainer, der die Mammutaufgabe bewältigen kann und will. Laut Sportchef Robin Lenk sei man in Verhandlungen, der Neue soll ein Kenner der Regionalliga Nordost sein. Talent Yannic Voigt bleibt den Schwänen erhalten. Bildrechte: imago images/Picture Point