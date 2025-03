Albert war im Sommer 2023 vom VFC Plauen zu den Westsachsen gewechselt. Albert, der schon länger in Zwickau wohnt und arbeitet, schoss in seiner ersten Saison beim FSV in 24 Einsätzen drei Tore und bereitete vier Treffer vor. In dieser Saison kam er bisher auf 20 Einsätze, er traf dabei dreimal und sammelte drei Assists. FSV-Sportdirektor Robin Lenk lobt Alberts "hervorragende Physis, seine Körperlichkeit, Robustheit und Torgefährlichkeit."