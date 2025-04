Zwickau-Cheftrainer Rico Schmitt unterstrich: "Zimbo verkörpert ganz viele Tugenden, die wir uns hier für den Zwickauer Fußball wünschen. Ihn zeichnen Verlässlichkeit und Loyalität aus und er ist stets einer, der immer voran geht. Auf dem Platz ist er einfach in den wichtigen Momenten da und hat so schon viele wichtige Tore für uns erzielt." Schmitt bedankte sich explizit auch bei der Frau sowie dem Arbeitgeber des Angreifers – Zimmermann ist hauptberuflich als Polizeibeamter tätig. Trotz dienstbedingt erst 20 Saisoneinsätzen ist er mit acht Toren auch in der laufenden Spielzeit der Zwickauer Topschütze.

In mittlerweile 281 Regionalliga-Nordost-Einsätzen für Zwickau, den VfB Auerbach, Carl Zeiss Jena und den VFC Plauen häufte der kopfballstarke Strafraumknipser 136 Treffer an. Hinzu kommen 89 weitere Partien mit 15 Treffern in der vorherigen Regionalliga Nord. Von 2014 bis 2017 dauerten seine ersten Zwickauer Jahre, anschließend wurde er zur Identifikationsfigur in Auerbach, ehe es ihn im Sommer 2023 nach dem Drittliga-Abstieg des FSV dorthin zurückzog.