Wie die Westsachsen am Mittwoch (28. Mai) mitteilten, unterschrieb der 24-jährige Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag bis Juni 2027. Figurski Vieira war in der vergangenen Saison Stammspieler in Zehlendorf und konnte seine Offensivqualitäten mit acht Treffern in 28 Partien unter Beweis stellen. Das musste auch der FSV schmerzlich am ersten Spieltag erfahren, als der Offensivmann beim 5:0-Sieg der Berliner zwei Tore erzielte.