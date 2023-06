Nach zahlreichen Abgängen hat Drittliga-Absteiger FSV Zwickau seinen ersten externen Neuzugang präsentiert. Wie die Westsachsen am Dienstag (27.06.2023) bekanntgaben, wurde Rene Rüther von Hannover 96 II verpflichtet. Der 22-jährige Innenverteidiger war dort in der abgelaufenen Spielzeit Mannschaftskapitän in der Regionalliga Nord und unterzeichnete in Zwickau einen Zweijahresvertrag.