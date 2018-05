Der FSV Zwickau hat sich in einen Freundschaftsspiel am Montag von Borussia Dortmund 4:4 (2:1) getrennt. Vor 10.134 Zuschauern im ausverkauften Zwickauer Stadion hatte Sergio Gómez den BVB in der 17. Spielminute zunächst in Führung geschossen. Sinan Tekerci (34./44.) konnte mit einem Doppelpack die Partie noch vor der Pause drehen.

Daniel Gremsl (re.) und Christian Mauersberger freuen sich über das zwischenzeitliche 4:2. Bildrechte: Frank Kruczynski