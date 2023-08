Gleichzeitig gibt der Club aber noch keine Entwarnung. "Wir sind ein Regionalliga-Verein in finanzieller Schieflage, der um sein Überleben kämpft und sich gerade in allen Bereichen neu aufstellt", heißt es in der Mitteilung. Wer das Hochglanzprodukt FSV erwarte, bei dem einem alle Wünsche von den Lippen abgelesen werden, es keine Rückschläge gäbe und jedes Heimspiel gewonnen wird, der werde in der Stadionallee an der falschen Adresse sein. Den Auftakt in die neue Saison zeigte dies nachdrücklich: Bei Aufstiegsaspirant BFC Dynamo rannte der FSV fast nur hinterher und ging mit einem komplett umgekrempelten Kader mit 0:3 baden.