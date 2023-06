In der Oberliga hat er letzte Saison seine Qualitäten gezeigt, jetzt soll Lucas Will beim FSV Zwickau in der Regionalliga Nordost durchstarten. Die "Schwäne" vermeldeten am Donnerstag (29.06.2023) den Wechsel des 24-Jährigen vom VFC Plauen. In Zwickau unterschrieb Will einen Zweijahresvertrag.

26 Tore für den VFC Plauen

Sportchef Robin Lenk freut sich auf einen "echten Strafraum-Stürmer, der dorthin geht, wo es weh tut. Er weiß genau, wo das Tor steht." In der abgelaufenen Spielzeit unterstrich der gebürtige Lübecker seinen Torriecher, erzielte in 34 Spielen 26 Tore. Zuvor war der beim VfB Lübeck ausgebildete Angreifer bereits in der Regionalliga Nordost, bei Optik Rathenow, unter Vertrag. Dort war er in der Saison 2021/22 neun Mal erfolgreich.

Seine jetzige Entscheidung für den FSV begründete Will so: "Ich habe in der vergangenen Saison einige Spiele in Zwickau gesehen und finde die Fans und das gesamte Drumherum einfach super. Darum habe ich mich für den FSV entschieden."