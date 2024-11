In seiner ersten Saison für Zwickau fehlte er an 26 Spieltagen mit verschiedenen Verletzungen, am längsten wegen eines Kniescheibenbruchs. Auch die neue Saison begann unschön. Anfang Juli zog sich der 23-Jährige einen Anriss des Syndesmosebandes zu. Zuletzt kam er zu vier Einsätzen im Pokal und der Regionalliga. In diesen habe er gezeigt, wie wertvoll und wichtig er sein kann, so Sportdirektor Robin Lenk. "In erster Linie hoffen wir, dass er gesund bleibt, denn nur so kann er uns auf dem Platz helfen. Wir sind davon überzeugt, dass Sonny ein noch wichtigerer Spieler für uns werden kann." Neben seiner Robustheit zeichne ihn seine Kopfball- und Zweikampfstärke aus.