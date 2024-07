"In aller erster Linie versuchen wir nun, uns allen diese Fahrt und die damit verbundenen Kurzurlaube und Erlebnisse nicht nehmen zu lassen und arbeiten mit Hochdruck an einem Plan B, an dessen Ende dennoch ein Spiel 'unten' in der Nähe von Salzburg stehen soll", erklärte der Klub. Die Lösung soll nun bis spätestens Mittwoch präsentiert werden.