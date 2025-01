Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat sich in einem Testspiel bei Drittligist Energie Cottbus achtbar geschlagen. Der Vierte der Nordost-Staffel verlor beim Drittliga-Zweiten am Mittwoch (8. Januar 2025) knapp 1:2 (0:1).

Die Tore in der Partie in Cottbus erzielten für den Gastgeber der Zwickauer Oliver Fobassam per Eigentor (45.) und Erik Engelhardt per Foulelfmeter (77.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für das Team von FSV-Coach Rico Schmitt besorgte Veron Dobruna (56.).