Nach nicht einmal vier Monaten im Amt ist die Ära Ronny Thielemann bei Drittliga-Absteiger FSV Zwickau schon wieder beendet. Wie der Verein am Freitagabend (09.06.2023) mitteilte, haben sich FSV und der Übungsleiter "auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt".

"In offenen und ehrlichen Gesprächen sind beide Parteien übereingekommen, dass diese Lösung für alle Beteiligten am besten ist. Wir wünschen Ronny auf seinem weiteren Weg alles Gute und wissen seinen Einsatz sehr zu schätzen", heißt es in der kurzen Pressemitteilung des Vereins.