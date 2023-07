Ein knappes Jahr war Rico Schmitt nun ohne Trainertätigkeit. Diese für ihn schwere Zeit bezeichnet er als "offline" sein. Nun ist er also wieder da: "Online" - an der Seitenlinie des FSV Zwickau. Am Freitag wurde die Verpflichtung des 54-jährigen Fußballlehrers bekanntgeben, nun folgte am Montag (03.07.2023) die offizielle Vorstellung im Rahmen einer Pressekonferenz.