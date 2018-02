Fußball | Regionalliga Weitere Absagen in Halberstadt und Meuselwitz

Hauptinhalt

Die Spielabsagen drei bis fünf für die Regionalliga kamen am Freitag: Das Gastspiel von Tabellenführer Cottbus in Meuselwitz fällt dem Wetter zum Opfer. Auch in Halberstadt und Babelsberg wird nicht angepfiffen.