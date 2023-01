Der Chemnitzer FC muss in den kommenden Tagen auf Okan Kurt verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich in einer Trainingseinheit im Trainingslager in Belek einen leichten Anriss des Syndesmosebandes im rechten Fuß zu. Das ergaben die genauen Untersuchungen in Deutschland, teilte der Regionalligist am Dienstagabend mit.