Schultz, zugleich Präsident des Berliner Fußball-Verbandes, und Winkler, Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes, wurden auf einer Videokonferenz des Geschäftsführenden Präsidiums des NOFV bestimmt, "um den weiteren Geschäftsbetrieb zu gewährleisten, was auch im Sinne von Erwin Bugár wäre", schreibt der NOFV. Berlins Fußball-Boss Schultz sagte: "Wir werden den Verband gemeinsam führen. Anfang Januar werden wir in einer Konferenz mit den sechs Landesverbänden überlegen, wie wir uns aufstellen. Juristen müssen dabei prüfen, ob es auch einen außerordentlichen Verbandstag braucht. Zunächst steht aber das Gedenken im Mittelpunkt, wir müssen das erst verarbeiten.“ Neben Schultz und Winkler werden auch Geschäftsführer Holger Fuchs und Schatzmeister Jens Cyrklaff in die Führung eingebunden.