Neu dabei sein wird dann die U23 von Hansa Rostock. Da sich die Erste der Rostocker am Sonntag endgültig den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga gesichert hatte, darf die U23 aufsteigen. In der NOFV Oberliga Nord dominierte Hansa, liegt aktuell mit elf Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz. Bedeutet aber auch eine weitere weite Reise für die mitteldeutschen Vertreter an die Ostsee. In der NOFV Oberliga Süd ist dem FC Eilenburg die sofortige Rückkehr in die Regionalliga kaum noch zu nehmen. Zwei Spieltage vor Schluss hat das Prüfer-Team sechs Punkte Vorsprung. Die Eilenburger waren in der Vorsaison übrigens sogar als Fünftletzter noch abgestiegen, weil der BFC Dynamo den Aufstieg in die 3. Liga verpasst hatte und die Staffelstärke von 20 auf 18 verringert wurde.