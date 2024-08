Ein Einsatz im Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt am Sonntag (11. August 2024, 13 Uhr) sei nach aktuellem Stand „unwahrscheinlich“, hieß es am Donnerstag (8. August 2024) vom Halleschen FC. Wegen der Beschwerden nehme der 26-Jährige derzeit nicht am Mannschaftstraining teil. „Unsere medizinische Abteilung arbeitet intensiv daran, Burim Halili schnellstmöglich wieder einsatzbereit zu machen.“ Wie lange der 1,92 Meter große Abwehrspieler genau ausfallen wird, ist noch unklar.