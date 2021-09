Rassismus-Vorwurf gegen Fans des BFC Dynamo: "Wir sind sauer, richtig sauer!", schrieb die BSG Chemie Leipzig im Anschluss an die 0:2-Niederlage am Sonntag im Sportpark Hohenschönhausen auf Twitter und beklagte, aus dem Fanblock der Gastgeber seien "Hitlergrüße und Affenlaute" in Richtung der Leipziger gekommen.