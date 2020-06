Fußball-Regionalligist Chemie Leipzig hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag seines Mittelfeldspielers Alexander Bury um ein weiteres Jahr verlängert. Das gaben die Leutzscher am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach kann Chemie auch in der kommenden Regionalliga-Saison auf die Unterstützung des 28-jährigen gebürtigen Schkeuditzers setzen.