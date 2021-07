Mit dem Auftakt war Miroslav Jagatic durchaus zufrieden. "Es war ein spannendes Spiel. Wir können mit dem Punkt gut leben", sagte der Trainer von Chemie Leipzig nach dem 1:1-Unentschieden seiner Mannschaft am Sonntag beim FC Eilenburg. Zwar hätte man "in der letzten Sekunde ganz dreckig den Sieg mitnehmen können", doch das Remis gehe auch in Ordnung. Über 1.000 Chemie-Fans hatten ihre Mannschaft nach Eilenburg begleitet und machten ordentlich Stimmung, insgesamt waren 2.380 Zuschauer vor Ort.