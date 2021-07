Maximilian Wolfram kehrt zu Carl Zeiss Jena zurück. Der 24-jährige Offensivmann, der vor zwei Jahren aus Thüringen zum FC Ingolstadt gewechselt war, hat seinen Vertrag bei den "Schanzern" aufgelöst und am Montag in Jena einen zunächst bis zum Saisonende laufenden Vertrag unterschrieben. Wolfram: "Ich freue mich riesig, dass das geklappt hat und ich wieder zurück in Jena bin. Der Schritt nach Ingolstadt war richtig und hat mich als Fußballer und auch ganz persönlich weitergebracht, auch wenn ich mich dort nicht so durchsetzen konnte, wie ich es mir gewünscht habe. Ich will Fußball spielen."