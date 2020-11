Fußball | Regionalliga Thüringen drückt aufs Tempo: Regionalliga soll Ende November wieder spielen dürfen

Hauptinhalt

Der Freistaat Thüringen will den Trainingsbetrieb seiner Regionalligisten Carl Zeiss Jena und ZFC Meuselwitz ab 15. November wieder erlauben. Noch in diesem Monat soll auch der Spielbetrieb wieder grünes Licht erhalten. Das sagte Bildungs- und Sportminister Helmut Holter (Die Linke) am Donnerstag dem MDR und warb um Unterstützung seiner Amtskollegen in den anderen Ländern.