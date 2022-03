Der Vorsitzende des NOFV-Spielausschusses, Uwe Dietrich, begründete das Ziel im Interview mit "Sport im Osten" mit "einer verhältnismäßig überschaubaren Abstiegslage aus der 3. Liga", was auch zu relativ wenigen Absteigern aus der Regionalliga führen werde. Zudem werde das Spieljahr in Liga vier diesmal aller Voraussicht nach ordnungsgemäß zu Ende geführt. Die Voraussetzungen seien für alle Teams gleich gewesen, "von Corona waren eigentlich alle betroffen". Außerdem wolle sich der NOFV für kommende Spielzeiten auch die Option erhalten, die Staffelstärke in der Regionalliga eventuell wieder auf 20 heraufzusetzen, wenn es mehr Absteiger aus der 3. Liga geben sollte.

Der Spielausschussvorsitzende gibt zu bedenken, dass bei der jetzigen Staffelstärke "viele Vereine Probleme haben, den Spielbetrieb zu gewährleisten". Sie seien an der Grenze zur Belastbarkeit, auch wegen der vielen Spiele unter der Woche. Auch darum wolle man auf 18 zurückgehen. In Stein gemeißelt sei das alles jedoch noch nicht. "Es ist noch nichts abschließend beraten, es gibt eine Präsidiumssitzung am 18. März", so Dietrich.