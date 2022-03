Das Regionalligaspiel des 1. FC Lok Leipzig gegen den Chemnitzer FC fällt aus. Wie der Nordostdeutsche Fußballverband am Mittwoch mitteilte, gibt es bei Lok mehrere Corona-Fälle, sodass der Tabellenzweite nicht die benötigte Anzahl an einsatzfähigen Spielern stellen kann. Bereits am vergangenen Wochenende war das Spiel der Leipziger gegen die VSG Altglienicke aus demselben Grund abgesagt worden. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht. Am Montag und Dienstag hatte es bei Lok je einen weiteren positiven Corona-Fall gegeben. Letzte Wochen waren zudem bereits Theo Ogbidi, Osman Atilgan, Eric Voufack, Kapitän Sascha Pfeffer und Torhüter Jan-Ole Sievers ausgefallen.