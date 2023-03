Der Spielplan der Regionalliga Nordost kommt einfach nicht in den Tritt. Gerade als es so aussah, als wären die gröbsten Wetter-Herausforderungen bereits überwunden, brach im Nordosten Deutschlands nochmal der Winter ein. In der Folge muss auch das Nachholspiel von Lok Leipzig bei Tennis Borussia Berlin, das für Mittwoch (15.03) angesetzt war, wieder verlegt werden.