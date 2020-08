CFC gewinnt in letzter Minute

Generalprobe geglückt: Der Chemnitzer FC hat in seinem abschließenden Testspiel vor der neuen Saison die SpVgg Bayreuth durch ein Tor in letzter Minute bezwungen. Der Drittliga-Absteiger gewann gegen den bayerischen Regionalligisten durch einen Treffer des Neuzugangs Danny Breitfelder mit 1:0 (0:0). Nachdem zwischen den beiden ebenbürtigen Kontrahenten zunächst wenig passiert war, traf Breitfelder wunderschön per Fallrückzieher zum Sieg für den CFC (90.). Am kommenden Wochenende beginnt für Chemnitz die Pflichtspiel-Saison mit dem Landespokal-Halbfinale bei Inter Leipzig.