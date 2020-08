In der ersten Halbzeit gingen die Gastgeber aus Freital zunächst mit zwei Toren in Führung, ehe Bischofswerda kurz vor der Pause den Anschlusstreffer erzielte. Nick Huenig, Neuzugang von Dynamo Dresden, war für den BFV erfolgreich. Nach dem Seitenwechsel blieb es spannend, bis zum Schluss fiel jedoch kein weiteres Tor.

Das nächste Testspiel des BFV steht bereits am Dienstag an, Gegner ist der FK Varnsdorf. Am kommenden Donnerstag trifft Bischofswerda auf den Königswarthaer SV, am Samstag auf den VFC Plauen und am 18. August auf den FV 06 Laubegast.