"Die Spieler wollen natürlich den Bock umstoßen", sagte Petersen mit Blick auf nun schon mehr als sechs Monaten ohne Heimsieg. Der letzte datierte vom 1. September gegen Union Fürstenwalde. Der Berliner AK sei zwar rein personell eher ein Drittligist, aber schlagbar wie alle Teams der Liga. "Das nagt schon an den Spielern, dass wir so lange nicht zu Hause gewonnen haben. Wir nehmen uns aber viel vor, wollen war holen. Es muss ein besonderer Tag sein, uns muss alles, dem Gegner nur wenig gelingen."

Aktuell steht Halberstadt als 15. über dem Strich, müsste trotz drohender bis zu fünf Absteiger nicht den Gang in die Oberliga antreten. Was Petersen aber in dieser Frage nach wie vor ärgert, ist die – seiner Meinung nach – nicht vorhandene Solidarität in der Liga in der Frage der Staffelstärke. "Wir haben eine extrem brutale Saison, uns fehlten zum Beispiel gegen Chemie Leipzig oder den BFC Dynamo je fünf Stammspieler wegen Corona. Wir haben trotzdem gespielt. Man sollte jetzt die Staffel nicht verringern. Wenn wir im nächsten Jahr hoffentlich kein Corona mehr haben, dann sage ich: Reduzieren und wegen mir auch fünf, sechs Absteiger."