Fußball | Regionalliga Kurz vor Transferschluss: ZFC Meuselwitz holt Abwehrmann David Pfeil

03. September 2024, 11:50 Uhr

Gerade in der Abwehr hat der ZFC Meuselwitz so seine Sorgen. Deshalb haben die Zipsendorfer kurz vor Transferschluss noch einmal reagiert und Linksverteidiger David Pfeil verpflichtet. Der 23-jährige hat Erfahrung in der Regionalliga.