13 Spieler von Regionalligist ZFC Meuselwitz haben sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes Altenburger Land in häusliche Quarantäne begeben. Das gab das Gesundheitsamt am Freitag bekannt. Die Anordnung erfolgte, nachdem am vergangenen Wochenende beim Spiel der Regionalliga Nordost gegen den BFC Dynamo (1:1) ein Gästespieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Daraufhin müssen alle Spieler, die auf dem Platz standen, in Isolation.