Kurioserweise musste Eilenburgs Trainer Nico Knaubel am vergangenen Wochenende passen. Grund war, dass es in dieser Saison bereits fünf Karten gegen die Bank des FCE gab. Im so wichtigen Spiel gegen Meuselwitz ist er wieder dabei, anders als Philipp Sauer, der eine Sperre abbrummen muss. Ebenfalls fehlen werden Pascal Sauer (verletzt), Noah Baumann und Kevin Wadewitz (beide wegen Corona). Tzonatan Moutsa darf dagegen wieder ran.

Elf Mal standen sich beide Teams bisher gegenüber. In der Oberliga Süd – damals die vierthöchste Spielklasse – gab es zehn Duelle, davon gewann der ZFC sechs, Eilenburg zwei. Im heimischen Illburg-Stadion feierten die Muldestädter bisher erst einen Sieg. Am 19. November 2005 gab es ein 4:1. Das Hinspiel in der Regionalliga Nordost in Meuselwitz endete 1:1 und hatte für vier Spieler des ZFC Folgen. Fabian Guderitz, Fabian Raithel, Firat Tuncer und Alexander Dartsch wurden vom Verein suspendiert.