Übergriffe auf Schiedsrichter bleiben ein aktuelles Thema. Jetzt gab der Schiedsrichterausschuss des Fußball-Stadtverbandes Halle bekannt, dass aus diesem Grund an zwei Spieltagen im Stadtfußball keine Referees eingesetzt werden. Betroffen sind die Partien von der Stadtoberliga abwärts am dritten Adventswochenende sowie am 14. und 15. März 2020.

Bildrechte: dpa