Chris Löwe traf für den CFC im Test gegen Chindia Targoviste(Archivbild). Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Das Goldene Tor erzielte Chris Löwe per wuchtigem 18-Meter-Freistoß in der 60. Minute. In den ersten 45 Minuten sahen die 50 CFC-Anhänger eine Begegnung ohne große Höhepunkte. Im zweiten Durchgang wechselte der Re- gionalliga-Dritte gegen den Zwölften der rumänischen ersten Liga komplett durch. Danach lief es für den CFC besser. Nach dem 1:0 agierten beide Teams mit offenem Visier.