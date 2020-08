Keinen Sieger gab es am Sonnabend im Duell zwischen Germania Halberstadt und der BSG Chemie Leipzig. Am Ende trennten sich die Regionalliga-Konkurrenten 1:1 (1:0). Das Spiel fand im Rahmen der Sportwoche des TSV Berßel statt. Bei brütender Hitze gingen die Halberstädter in der 22. Minute durch Gino Dörnte in Führung, der einen Elfmeter verwandelte. Die Leutzscher mussten lange auf den Ausgleich warten, der dann in der 90. Minute ebenfalls vom Punkt fiel. Probespieler Pascal Pannier trat an und traf zum 1:1. Nach bisher 31 Treffern ohne Gegentor fingen sich die Leutzscher im achten Testspiel erstmals einen Gegentreffer ein.