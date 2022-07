Der Chemnitzer FC ist vor dem Pokalknüller gegen den 1. FC Union Berlin bereits gut in Schuss. Zur offiziellen Saisoneröffnung empfingen die Himmelblauen Viktoria Berlin und setzten sich nach einer überzeugenden Leistung mit 2:0 durch. Und die Zuschauer wurden in der ersten Hälfte verwöhnt mit starkem Angriffsfußball. Bereits nach zehn Minuten führte der CFC. Nach einer Ecke köpfte Felix Brügmann ein. Und gegen den Drittliga-Absteiger hätte Robert Zickert in der 26. Minute nachlegen können, scheiterte aber aus Nachdistanz am stark reagierenden Keeper der Berliner.



Nach dem Wechsel machten die Chemnitzer zunächst dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Brügmann hatte einen Riesen auf dem Fuß, brachte den Ball aber aus zwei Metern nicht unter. Aber auch die Viktoria kam nun immer mal vor das CFC-Tor. Glück hatte das Team von Christian Tiffert in der 70. Minute, als der Ball an den Pfosten klatschte. Michel Ulrich machte kurz vor Schluss für die Gastgeber den Sack zu. Überlegt lupfte er den Ball in die Maschen.