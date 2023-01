Einen ansprechenden Test hat der Chemnitzer FC beim 4:0-Sieg in Sandersdorf abgeliefert. Die Himmelblauen erzielten die ersten beiden Tore erste am Ende der ersten Halbzeit. Zunächst haute Firkan Kircicek sehenswert den Ball aus der Drehung ins Netz. Dann legte Stanley Keller nach einem Flankenlauf schön für Kircicek auf, der nur noch vollenden musste. Nach dem Wechsel kam auch der Oberligist zu guten Szenen, die Tore erzielte aber der CFC: In der 69. Minute netzte Okan Kurt nach einer weiten Eingabe von Stephan Mensah. Zeh Minuten vor dem Abpfiff köpfte Kilian Pagliuca zum 0:4 ein.

Der 1. FC Lok Leipzig hat sich in einem ersten Vorbereitungsspiel bei Oberliga-Spitzenreiter VfL Halle mit 3:0 durchgesetzt. Vor 187 Zuschauern und auf sehr tiefem Rasen brachte Bogdan Rangelov das Team von Trainer Almedin Civa bereits nach acht Minuten in Führung. Danach bestimmte der Regionalligist das Geschehen, ließ bis zur Pause gute Chancen liegen. In den zweiten 45 Minuten wechselte Civa auf mehreren Positionen, Osman Atilgan besorgte in der 58. Minute per Kopf den zweiten Treffer. Luca Sirch machte nach 70 Minuten den Deckel drauf.