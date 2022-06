Nach zwei unbefriedigenden Jahren "soll in Meuselwitz wieder Ruhe einziehen", so Weber. Die Leute sollen sich wieder über Fußball unterhalten, "nicht darüber, welcher Trainer gerade vor Ort ist". Auch wolle man wegkommen vom Ballbesitzfußball und lieber das spielen, was Meuselwitz ausgemacht hat: "Schönes Mittelfeldpressing und Umschalten. Wir brauchen eine laufstarke Mannschaft."

Wie zu erwarten, hat Weber von seiner letzten Arbeitsstelle zwei hoffnungsvolle Talente mit nach Meuselwitz gebracht. Luis Fischer, 18 Jahre, spielte vergangene Saison für den FC Carl Zeiss Jena in der Junioren-Bundesliga und auch schon bei der Zweiten in der Oberliga Süd. Der Offensivmann sollte eigentlich in Jena in die Profimannschaft aufsteigen, wählte aber den Weg nach Meuselwitz, was beim FCC nicht wirklich gern gesehen wurde. Mit Fischer wechselt auch Felix Reher zum ZFC. Der 19-jährige Innenverteidiger war Kapitän von Jena II.