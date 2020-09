"Ich war lange nicht in Chemnitz. Die Rückkehr mit einem Sieg und einem Tor abzurunden, ist toll. Besser geht es nicht", freute sich der Matchwinner. Beim CFC war der Frust nach der Pleite groß. Vor allem die unterirdische erste Halbzeit sorgte für Ärger. "Wir waren in den ersten 45 Minuten eine Katastrophe. Es wurde zurecht laut in der Kabine", sagte Defensiv-Spezialist Tim Campulka.



Der CFC, der erstmals in dieser Saison auf seinen Dirigenten Christian Bickel verzichten musste, war dem BFC in allen Belangen unterlegen. CFC-Keeper Jakub Jakubov verhinderte mehrfach gegen Jonas Zickert und den Ex-Chemnitzer Benjamin Förster einen Rückstand. Beim Elfmeter von Garbuschewski war er machtlos (39.).

Simon Noah Roscher (l) hatte in seinem ersten Spiel von Beginn an einen schweren Stand gegen Ronny Garbuschewski und Co. Bildrechte: Picture Point