Gegnercheck BFC Dynamo

Das Pokal-Achtelfinale ist vorbei, jetzt geht es am Sonnabend für den VfB Germania Halberstadt in der Liga weiter. Die Sachsen-Anhalter sind gefragt beim Berliner Fußballclub Dynamo. Diese rangieren in der Liga zurzeit auf dem 5. Platz und dürften damit als größerer Brocken in der Regionalliga gelten. Vor allem die Defensive ist stark bei den Hauptstädtern. Gerade einmal 22 Gegentreffer haben sie in allen bisherigen Saisonspielen zugelassen. Das ist der drittbeste Wert der Liga. Zuhause ist die Mannschaft von Christian Benbennek noch stärker. Lediglich sechsmal musste dort ein BFC-Torhüter hinter sich greifen, was sogar der zweitbeste Liga-Wert ist.