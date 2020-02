Was waren das für Zeiten, damals, vor zwei Jahren? In seiner letzten Regionalliga-Saison ist Energie Cottbus durch die Liga gefegt, bis am Ende wirklich kein Krümelchen mehr auf dem Boden lag, dass die Lausitzer am Aufstieg hinderte. In dieser Spielzeit läuft vieles anders. Der damalige Aufstiegstrainer Claus-Dieter Wollitz ist weg, mit Sebastian Abt steht ein bislang unbeschriebenes Blatt an der Seitenlinie, das sich erst noch beweisen muss.