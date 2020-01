Der SV Babelsberg steckt in der Fußball-Regionalliga im absoluten Abstiegskampf. Die Mannschaft aus Potsdam steht in der Tabelle auf dem vorletzten Platz, punktgleich mit Schlusslicht Bischofswerdaer FV. Allerdings profitieren beide Mannschaften vom Aus des FC Rot-Weiß Erfurt: Es gibt keinen festen Absteiger mehr. Je nachdem, wie viele mitteldeutsche Mannschaften aus der 3. Liga absteigen und ob der Regionalliga-Meister die Aufstiegsspiele besteht, können aber weitere Abstiegsplätze hinzukommen.

Seit kurz vor Weihnachten ist Predrag Uzelac neuer Trainer in Babelsberg. Er löste den erfolglosen Marco Vorbeck ab, der nicht im Ansatz in die Fußstapfen des gefeierten Almedin Civa treten und blieb erfolglos. Ob sich die Mannschaft unter dem neuen Coach steigern kann, wird sich zeigen, bislang fehlt es vor allem in der Offensive an Durchschlagskraft. Nur 16 Tore stehen zu Buche, das ist nicht einmal eines pro Spiel. Die Folge: Babelsberg hat nur eines von 17 Spielen gewonnen.