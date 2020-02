Der SV Babelsberg steckt in der Fußball-Regionalliga im absoluten Abstiegskampf. Die Mannschaft aus Potsdam steht in der Tabelle auf dem vorletzten Tabellenplatz, nur noch zwei Punkte vor dem Schlusslicht Bischofswerdaer FV. Allerdings profitieren beide Mannschaften vom Aus des FC Rot-Weiß Erfurt: Es gibt keinen festen Absteiger mehr. Je nachdem, wie viele mitteldeutsche Mannschaften aus der 3. Liga absteigen und ob der Regionalliga-Meister die Aufstiegsspiele besteht, können aber weitere Abstiegsplätze hinzukommen.

Seit kurz vor Weihnachten ist Predrag Uzelac neuer Trainer in Babelsberg. Er löste den erfolglosen Marco Vorbeck ab, der nicht im Ansatz in die Fußstapfen des gefeierten Almedin Civa treten konnte und blieb erfolglos. Auch der "Neue" kann bislang noch keine Erfolgswelle loslösen. Lediglich bei der BSG Chemie Leipzig gewannen die NullDreier mit 1:0 . Nur 18 Tore stehen zu Buche, das ist nicht einmal eins pro Spiel. Die Folge: Babelsberg hat nur zwei von 20 Partien gewonnen.

Für den SV Babelsberg 03 steht auf jeden Fall am Sonntag das nächste "Sechs-Punkte-Spiel" bei Abstiegskonkurrent VfB Germania Halberstadt an. „Wir dürfen uns jetzt nicht in die Hosen machen und mit Windeln antreten“, betonte Frahn in seiner bekannt markigen Art. Um die notwendige Sicherheit zu bekommen, sei es wichtig, „mal nicht einem Rückstand hinterherzulaufen, sondern mal selbst in Führung zu gehen“. Dafür brauche es Mut nicht erst ab Halbzeit zwei, sondern ab der ersten Sekunde. Und Stürmer-Kollege Tom Nattermann ergänzte, was ebenso besser werden müsse: „Konzentration halten bis zur letzten Sekunde.“ Ansonsten könnte die Stimmung dann doch ganz schnell ins Negative kippen.