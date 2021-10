Mit Ruhm hat sich der SV Babelsberg 03 am vergangenen Wochenende wahrlich nicht bekleckert. Zwar erreichte man im Landespokal das Viertelfinale, das knappe 1:0 gegen Oberligist RSV Eintracht fiel aber eher schmeichelhaft aus. "Das Beste an unserem Spiel ist sicherlich das Ergebnis. In der ersten Hälfte war das ja noch in Ordnung. In Durchgang zwei haben wir uns aber etwas ganz anderes vorgenommen", monierte SV-Trainer Jörg Buder im Anschluss an die Partie.