Fußball | Regionalliga Nordost Regionalliga-Spitzenteam BAK empfängt Drittliga-Absteiger

Hauptinhalt

6. Spieltag

Sieben, zwei, drei, sechs, zwei, sieben. Das ist – keine Telefonnummer – sondern das Abschneiden des Berliner AK in den vergangenen sechs Spielzeiten in der Regionalliga Nordost. Oder, um es kurz zu sagen: der Berliner AK spielt in der Regionalliga Nordost seit Jahren vorn mit. Das ist auch in dieser Saison so. Nach fünf Spieltagen steht das Team von André Meyer auf einen ordentlichen achten Platz, konnte sich in den letzten Partien ordentlich steigern.