Seit gut zwei Jahren spielt der Bischofswerdaer FV in der Regionalliga, vier Mal ging es dabei gegen den Berliner AK. Im ersten Jahr gab es dabei direkt am 1. Spieltag ein 1:1 in Berlin, im Rückspiel siegte der BAK 3:0. In der für den BFV so desaströsen Saison 2019/20 traf man sich wieder am 1. Spieltag im Poststadion, die Hausherren setzten sich mit 4:2 durch. In Bischofswerda trennte man sich schließlich wieder 1:1.