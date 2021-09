Es kann nur besser werden. Die folgenden vier Spiele kann der sportlich arg gebeutelte ZFC Meuselwitz eigentlich ganz ruhig angehen. Gegen den Berliner AK, die VSG Altglienicke, Lok Leipzig und Energie Cottbus dürften die Erwartungen eher überschaubar groß sein. Den Auftakt macht der BAK, der am Sonntag seine Visitenkarte auf der Glaserkuppe abgeben wird.

BAK immer fest im Spitzenfeld der Liga

Das Team von Trainer André Meyer gehört eigentlich jedes Jahr zum erweiterten Kreis der Favoriten auf den Staffelsieg. Und nach zehn Spielen stehen die Berlin – in der noch schiefen Tabelle – auf dem zweiten Platz. 22 Punkte sind es geworden, die beiden Heimniederlagen gegen die VSG Altglienicke und Energie Cottbus schmerzen da besonders. Überhaupt stotterte der Motor nach zunächst vier Siege ein wenig. Zuletzt gab es in Eilenburg (1:0) und gegen Halberstadt (4:2) zwar Siege, der BAK zeigte dabei aber immer zwei Gesichter. Eine Halbzeit schwach, eine dann ganz stark.

Verein reagiert - zwei frische Abwehrspieler

Ein weiterer Grund dafür, dass es nicht immer ganz so rund lief, sind auch die Verletzten im Abwehrverbund. Charmaine Häusl brach sich im Länderspieleinsatz für die Seychellen das Schienbein, zuvor waren schon Michael Olczyk und Oliver Oschkenat ausgefallen. Aber die Berliner können in so einem Fall eben nachlegen, holten im September mit Filip Lisnic und Kwabe Schulz frische Leute. "Das war total wichtig. Ich bin dem Verein dankbar, dass er das ermöglicht hat. Wie man sieht, mussten beide Spieler gleich am Wochenende in den Kader. Unsere Breite ist momentan nicht da und von den Positionen her macht es einfach Sinn. Sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außenpositionen hatten wir akuten Handlungsbedarf", so Coach Daniel Meyer auf der Homepage des Vereins..

Aufpassen müssen die Meuselwitzer vor allem auf Knipser und Sieben-Tore-Mann Nader El-Jindaoui. Der hat seine Ladehemmung überwunden, traf gegen Halberstadt doppelt. Abu Bakarr Kargbo brachte es bisher auf 3 Tore.

Auch Statistik spricht gegen den ZFC

Ein Blick auf die Statistik verheißt für den ZFC Meuselwitz am Sonntag nichts Gutes. 17 Spiele gab es zwischen beiden Teams, zwölf gingen verloren. Nur drei Siege konnte der ZFC bisher verbuchen, den letzten im Mai 2019 beim 3:0. Das letzte Aufeinandertreffen gab es vor knapp zwei Jahren in der bluechip-Arena, es endete mit einer krachenden 1:4-Niederlage der Meuselwitzer. In der letzten Saison verhinderte Corona ein Aufeinandertreffen beider Teams.

ZFC-Coach trotzig optimistisch

Der erneute Rückschlag in Fürstenwalde hat auch ZFC-Trainer Holm Pinder zugesetzt. "Das ist wie ein schleichender Tod in jedem Spiel. Wir nehmen uns viel vor, trainieren gut und dann so was", blickt der 50-Jährige auf das 1:2 in Fürstenwalde zurück. Die Nichtkommunikation zwischen Torwart und Abwehr ist Dauerthema. Eine Besserung ist aber kaum in Sicht, weil die Spielertypen einfach zu ruhige Zeitgenossen sind. Über eine Auszeit für Schlussmann Fabian Guderitz habe Pinder auch schon nachgedacht. Gegen den Berliner AK wird er aber im Tor stehen. Ansonsten gibt es personell kaum Besserung: Nils Miatke, Benjamin Förster und Fabian Stenzel stehen auch am Sonntag nicht zur Verfügung. Immerhin wird Kapitän René Eckardt im Kader stehen. Für die Anfangself wird es aber noch nicht reichen. Dennoch oder trotzdem gibt sich Pinder kämpferisch und optimistisch: "Aber jetzt, alle denken, dass wir sowieso auf die Schnauze bekommen, bin ich ganz optimistisch, dass wir einen der Großen ärgern können. Solche Fehler dürfen aber nicht passieren."