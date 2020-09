Stephane Mvibudulu am Ball Richtung Norddamm. (Archiv) Bildrechte: imago images/opokupix

Ende der Englischen Woche, Finale der Berliner Wochen: Die BSG Chemie Leipzig hat am Samstag (5. September, Anstoß 16 Uhr / ab 16:30 Uhr Schalte im Livestream und SpiO-App) die fünfte Mannschaft aus der Hauptstadt am Stück vor der Brust. Mit der Ausbeute von acht Punkten aus vier Spielen hat sich die Mannschaft von Miroslav Jagatic bisher (ungeschlagen) erstaunlich gut aus der Affäre gezogen. Nun steht mit dem Berliner AK ein weiterer harter Brocken an.

Wieder Fans auf dem Norddamm

Alfred-Kunze-Sportpark. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point Sorgten die 1.000 Dauerkarteninhaber in den zwei Heimspielen gegen den BFC Dynamo (3:1) und gegen Hertha BSC II (1:1) jeweils für eine tolle Atmosphäre, wird sich der Stimmungspegel gegen den BAK verdoppeln. Das Hygienekonzept überzeugte: Diesmal dürfen 2.000 Chemie-Fans in den Alfred-Kunze-Sportpark. Neben den Dammsitz-Tickets werden auch 400 Tageskarten online verkauft. Somit - und das ist Premiere diese Saison - der kultige Norddamm darf besetzt werden. Bekanntlich die Schokoladenseite für die Chemie-Spieler, in dessen Richtung sie (wenn möglich) in der zweiten Hälfte immer spielen wollen.

Hertha-Bezwinger kommt in den AKS

Mit dem Berliner AK stellt sich der Hertha-Bezwinger vom letzten Mittwoch (2. September) im AKS vor. Das Team von Coach Andre Meyer war auf die Minute topfit und fertigte im Berliner Amateur-Stadion einen der Staffelfavoriten mit 5:2 ab. Eine faustdicke Überraschung.

BAK-Coach Meyer: "Werden auch dafür wieder Lösungen finden"

Auf der BAK-Homepage fand Meyer nur lobende Worte für seine Mannschaft: "Unser Plan ist aufgegangen. Mich freut es, dass wir von Spiel zu Spiel uns weiterentwickeln. Es ist sicherlich nicht selbstverständlich gegen eine Mannschaft wie Hertha so mutig und erfolgreich Fußball zu spielen." Die Chemiker dürften also ausgiebig gewarnt sein, zumal Meyer verriet: "Das Spiel am kommenden Samstag wird ein komplett anderes. Beide Mannschaften unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Wir werden aber auch dafür wieder Lösungen finden." Andre Meyer, Trainer des Berliner AK. (Archiv) Bildrechte: imago images/opokupix

Die Bilanz in den bisherigen drei Regionalliga-Partien beider Mannschaften gegeneinander spricht für die Hautstädter. Zuhause gewann der BAK 2:0 (November 2017) und 1:0 (November 2019). Das einzige Heimspiel der Leutzscher gegen den Berliner Athletik-Klub 07 endete im April 2018 im Leutzscher Holz 0:0.