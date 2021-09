Schaut man nur auf die Statistiken, so könnte man meinen der Berliner AK seine eine Mannschaft des Mittelfelds. Mit 13 erzielten Toren und 8 Gegentreffern gehört die Elf weder vorne noch hinten zum Spitzenfeld der Liga. In der Tabelle sieht das jedoch ganz anders aus. 19 Punkte holte man an den ersten neun Spieltagen und findet sich damit in der Tabelle aktuell auf Platz drei wieder. Die Berliner präsentieren sich gnadenlos effizient. Die Spitze bleibt damit immer in Sichtweite. Nur fünf Punkte steht man aktuell hinter dem BFC Dynamo der die Tabelle anführt.